Cleo żegna się z "The Voice Kids"! Sensacyjne doniesienia. Poznaliśmy nazwiska nowych jurorów!

Cleo dołącza do Dawida Kwiatkowskiego i żegna się z posadą jurorki programu "The Voice of Kids". Dla wielu to zaskoczenie, bowiem nikt nie spodziewał się, że autorka takich hitów jak: "Za krokiem krok", "Dom", czy "Łowcy Gwiazd" odejdzie z programu. Choć piosenkarka nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia w tej sprawie, to osoby pracujące przy produkcji programu zdradziły serwisowi "Pudelek", że nie wystąpi ona w następnej edycji show. Wiadomo również, że odeszła z własnej woli.

Cleo żegna się z programem "The Voice Kids". Znamy nazwiska nowych jurorek.

W związku z roszadami w składzie jurorskim, "Super Express" postanowił zaczerpnąć informacji, kto wystąpi w nowej edycji programu. Jak wynika z naszych ustaleń i jak udało nam się potwierdzić, w nowej edycji programu TVP na fotelach jurorskich zobaczymy dwie wokalistki. Będą to: Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Natasza Urbańska.

