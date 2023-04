Cleo jest osobą wierzącą, ale nie chodzi do kościoła! Teraz ujawnia, czemu tak się dzieje!

Wielkanoc tuż tuż. W wielu polskich domach już trwają przygotowania do świąt. Cleo już nie może doczekać się spotkania z najbliższymi. - Wielkanoc spędzę z rodzicami i z moim ukochanym bratem. Będziemy mieli taki spokojny azyl rodzinny. Bardzo lubię ten czas, bo rzadko mam okazję z nimi przebywać – opowiada „Super Expressowi” wokalistka. Gwiazda, która na co dzień mieszka w stolicy w tym roku do rodzinnego Szczecina dotrze na styk. Obiecuje jednak, że upiecze mazurka. - Tym razem z koszyczkiem pójdzie tata, bo ja nie wiem, czy zdążę na samą święconkę, ale jak dojadę to wybiorę się z nim – mówi piosenkarka. - Przygotuję mazurka. Będzie na słodko zdecydowanie... Nie wiem dlaczego, ale jajka smakują jakoś inaczej w święta. Są jakby lepsze. Mimo że jajka jem na co dzień to zawsze dania świąteczne smakują trochę inaczej – dodaje.

W rodzinnym domu u wokalistki każdy ma swoje zadania. - Ja staram się sprzątać. Moja mama świetnie gotuje, więc to jej zostawiam. Natomiast ja pomagam zawsze fizycznie – zdradza nam gwiazda.

Cleo nie pójdzie w święta do kościoła?

Nie jest tajemnicą, że brat bliźniak piosenkarki od lat choruje na poważną chorobę onkologiczną. Gwiazda nigdy nie zdradziła szczegółów w tym temacie, ale często podkreśla, że musi szczególnie uważać, by nie zarazić go jakąś infekcją. Z tego powodu jej rodzina ograniczyła także przebywanie w tłumach, w tym również unika skupisk ludzi w kościele. - Zawsze chodziliśmy z całą rodziną do kościoła, ale po pandemii jakoś przestaliśmy. Staram się dbać w tym okresie grypowo-przeziębieniowym o rodziców i o brata też się martwię, więc od jakiegoś czasu albo stoimy przed kościołem albo unikamy wizyt z uwagi na tłumy - tłumaczy celebrytka.

Od pewnego czasu również poza świętami Cleo rzadko bierze czynny udział w mszach świętych. - Niestety często nie mam czasu nawet dla rodziny. Natomiast dochodzę do wniosku, że wiara polega też na tym, że odczuwam obecność Boga po prostu wszędzie. Jeżeli chcę się wyciszyć, idę do kościoła poza mszą, żeby się pomodlić i chwilę pokontemplować - wymienia.

Więcej w naszej rozmowie wideo!

Cleo jest osobą wierzącą, ale nie chodzi na msze święte. Dlaczego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.