Głęboko skrywane sekrety Cleo wyszły na jaw. Zdumiewające wyznanie, potrzebuje pomocy specjalisty?

Cleo, czyli Joanna Klepko, to wokalistka i autorka tekstów. Kobieta zyskała ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą hitu "My Słowianie", który nagrała razem z Donatanem. Pojawiła się również w kilku programach rozrywkowych, w których była trenerką lub uczestniczką. Piosenkarka jest aktywna w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją milion osób. Platformę tę wykorzystuje również do dzielenia się z fanami fragmentami swojego życia zawodowego oraz prywatnego.

Cleo walczy z tym problemem od dziecka. Planuje wizytę u psychologa

W ostatnim wywiadzie z Pomponikiem gwiazda wyznała, że w przeszłości była niepewna siebie i miała wiele kompleksów. Poczucia wartości dodaje jej kolorowy wizerunek sceniczny.

- Wizerunek sceniczny daje mi więcej siły i poczucia własnej wartości. Czuję się dobrze w tym, co robię. Na co dzień jestem taką Asią, która zawsze miała sporo kompleksów, była niepewna siebie. Scena pozwala mi się otworzyć, bo jednak muzyka dodaje mi skrzydeł - powiedziała.

Cleo dodała również, że z kompleksami boryka się od dziecka. Z tego powodu planuje skontaktować się z psychologiem i znaleźć ich źródło. Na szczęście występy na scenie pomagają jej zachować równowagę. Gdy śpiewa, jest spełniona i czuje się w pełni sobą.

- Myślałam też sobie czy nie powinnam iść przegadać tego z psychologiem. To jest dość ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że od dziecka miałam taką niepewność, iż to, co robię, nie jest do końca dobre. Teraz mogę realizować się na scenie, projektuję i czuję się sobą w stu procentach. Mogę się po prostu spełniać artystycznie - cytuje jej wypowiedź Pomponik.

