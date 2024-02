Natasza Urbańska rozpłakała się na wizji. "Miałam kilka wybuchów w głowie"

Cleo, Baron i Tomson oraz nowy nabytek talent show - Natasza Urbańska, ruszają w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych dzieci w wieku 8-14 lat. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów pierwszego odcinka "The Voice Kids" bez wątpienia jest występ 14-letniej Michell Siwak, która swoim niesamowitym głosem oczarowała publiczność i sprawiła, że Natasza Urbańska oraz Cleo całkowicie się rozkleiły. Nastolatka, która w spektakularny sposób zaśpiewała przebój Beyoncé „1+1”, odwróciła wszystkie fotele trenerskie w zaledwie kilka sekund.

- Przypomniałaś mi, dlaczego my wszyscy tutaj jesteśmy, właśnie żeby obcować z takimi talentami i pomagać je odkrywać. Jesteś niesamowita, to jest w ogóle poza skalą - zakomunikował tuż po występie Baron. Podobną opinię o występie Michell miały również trenerki programu, które nie były w stanie powstrzymać napływających do oczu łez. - Miałam kilka wybuchów w głowie w trakcie twojej piosenki. Mój mózg eksplodował… - wyznała Natasza. - Michell, ty po prostu śpiewasz sercem, to jest magia - dodała poruszona Cleo.

Kim jest 14-letnia Michell Siwak?

Mimo młodego wieku, Michell ma spore doświadczenie muzyczne. Dziewczynka urodziła się i wychowuje w Londynie i już od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Zaczęła śpiewać jako 5-latka i jest w dużej mierze samoukiem, co tylko podkreśla jej naturalny talent. W wolnych chwilach Michell oddaje się jeszcze jednemu zainteresowaniu, jakim jest gotowanie. Fascynacja kuchniami świata pozwala jej odkrywać nowe smaki i kultury z całego świata. Jej największym marzeniem jest bycie prawdziwą divą i występowanie na największych muzycznych scenach. I wydaje się to być w zasięgu ręki, szczególnie po tak emocjonującym starcie w "The Voice Kids". Cały występ wyjątkowej 14-latki widzowie będą mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.

Galeria: 14-latka doprowadziła do łez Nataszę Urbańska i Cleo