Nawet zimą może być Lato! Filip wystąpi podczas Sylwestra z Dwójką. Znacie go z wielu produkcji

Filip Lato to wokalista, który szerszą rozpoznawalność zdobył za sprawą udziału w 7. edycji programu "The Voice of Poland". Później kolejny rozgłos dał mu angaż w produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie miał okazję zaprezentował swój warsztat muzyczny. Co najmniej kilka jego piosenek często jest puszczanych w radiu, więc słuchacze mogą je kojarzyć nawet wtedy, kiedy nie potrafią dopasować utworu do twarzy artysty. Wśród nich mowa między innymi o "Tyle mogłem ci dać", "Halo Ziemia", "Lepiej mieć" czy "Krawiec". Filip Lato współpracował też przy utworze "100" z Sound'n'Grace czy "Zanim nas policzysz" z Julą. Mężczyzna nie tylko śpiewa, lecz także gra na gitarze i pianinie. Często uczestniczy w koncertach i wydarzeniach organizowanych przez różne stacje telewizyjne. Nic więc dziwnego, że i tym razem Filip Lato będzie zabawiał publikę. Właśnie potwierdzono, że 33-latek wystąpi podczas Sylwestra z Dwójką. Zobaczymy go więc podczas imprezy sylwestrowej w TVP. - Lato zimą tylko u nas! Najlepsza impreza roku: Sylwester z Dwójką, a na niej Filip Lato na żywo - ogłoszono w mediach społecznościowych. Kim jest Filip Lato? Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Szczegóły poniżej.

Kim jest Filip Lato? Kariera zawodowa i życie prywatne

Filip Lato urodził się 31 października 1991 roku w Warszawie. W 2024 roku skończył więc 33 lata. Młody muzyk skutecznie ukrywa przed tabloidowymi reporterami szczegóły dotyczące życia prywatnego, więc na próżno szukać odpowiedzi chociażby na pytanie o jego dziewczynę czy żonę. Wiadomo natomiast, że Filip Lato z wykształcenia jest prawnikiem i ten zawód również zdarza mu się wciąż wykonywać, oprócz muzyki, którą zajmuje się na co dzień. Oprócz "The Voice of Poland" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", mężczyzna został też uczestnikiem 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale w szóstym odcinku pożegnał się z programem. Jego życie zawodowe i prywatne możemy śledzić w mediach społecznościowych, ponieważ Filip Lato aktywnie udziela się na przykład na Instagramie.

