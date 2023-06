i Autor: AKPA Nergal pokazał zdjęcie z czasów walki z rakiem

Skandal na Powiślu

Nergal narzeka na dzieci ze żłobka. Pisze o smrodzie i porównuje je do kóz

Na Powiślu w Warszawie w jednej z kamienic urządzono prywatny żłobek. Niestety mieszkańcy skarżą się na hałas i panujący tam smród. Głównym inicjatorem skargi na placówkę jest Adam "Nergal" Darski, który chce wyrzucić żłobek z budynku i pisze w tej sprawie maile do administracji. W swojej korespondencji informuje o smrodzie i porównuje sytuację do hodowli kóz. Sprawa trafiła już do sądu.