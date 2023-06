Nie do wiary, gdzie pracuje gwiazdor Rancza w wieku 69 lat! Ile mu za to płacą?!

Naprawdę musi?

Nie do wiary, gdzie pracuje Piotr Pręgowski z Rancza w wieku 69 lat! Ile mu za to płacą?!

Trudno wyobrazić sobie serial "Ranczo" bez Piotra Pręgowskiego, czyli Pietrka z Wilkowyj. Przez fanów charakterystyczny aktor kojarzony jest przede wszystkim z tym serialem, ale ma on na swoim koncie niezliczoną ilość ról filmowych. W ostatnich latach o aktorze jest jednak ciszej. Co się z nim dzieje? Nie do wiary, gdzie pracuje Piotr Pręgowski z Rancza w wieku 69 lat!