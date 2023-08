i Autor: AKPA / Niemiec

Ale ten czas leci

Nie do wiary, ile lat skończyła córka Natalii Siwiec! To kopia matki

likp 13:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Natalia Siwiec 11 lat zaczęła robić wielką karierę. Wszystko zaczęło się od Euro 2012, które rozgrywane było w Polsce i na Ukrainie. Piękna modelka została uznana za miss imprezy, prezentując się znacznie lepiej na trybunach, niż nasi piłkarze na boisku. Życie Natalii Siwiec gruntowanie sie zmieniło po tym, gdy została matką. Wydaje się, że było to niedawno, a tymczasem córka celebrytki jest już naprawdę dużą dziewczynką. Do tego wygląda jak kopia matki! Nie do wiary, ile lat skończyła córka Natalii Siwiec!