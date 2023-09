Nie uwierzycie, ile rozwodów ma za sobą Andrzej Seweryn! Wypracowanie dobrych relacji z dziećmi nie było łatwe

Nie do wiary! Tak wygląda brat Wiktorii Gąsiewskiej. Mateusz błysnął półnagą klatą na imprezie modowej

Andrzej Seweryn to jeden z najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Przez wiele lat mieszkał we Francji i tam rozwijał swoją karierę. Na ślubnym kobiercu stawał aż pięć razy. W tym między innymi z kultową aktorką, Krystyną Jandą. Doczekał się trójki dzieci: Marii, Laurence oraz Maximiliena. Dzieci słynnego artysty idą w ślady taty. Ostatnio był gościem u "Żurnalisty", gdzie opowiedział o swoich małżeństwach i relacjach z dziećmi, jak się okazało nie było to łatwe.

Andrzej Seweryn rozwodził się aż cztery razy. "To wszystko był nieproste"

Andrzej Seweryn nie unikał w podcaście odpowiedzi na bardzo osobiste pytania. Przyznał, że z perspektywy czasu nie ocenia dobrze swojego postępowania. Aktor miał na myśli swoje rozwody. W rozmowie z "Żurnalistą" wyznał, że wypracowanie relacji z dziećmi nie było łatwe zadanie.

- No właśnie to wszystko było nieproste i trwało. Dzisiaj jest wspaniale, dorośliśmy wszyscy. My się szanujemy z Marysią, Janem, Maksymilianem tworzymy dobry zespół - powiedział u "Żurnalisty".

