Uspokajamy, Dorota Szelągowska nie będzie śpiewać. Przynajmniej nie w show Polsatu. Metamorfoza gwiazdy TVN Style wiąże się z jej projektem "Totalne remonty Szelągowskiej". Projektantka przeszła zmianę by wcielić się w klientkę swojej bohaterki.

- To ja. Już się nie mogę doczekać, żebyście zobaczyli Marlenę - podłą klientkę zakładu fryzjerskiego w którą się dziś wcieliłam. Ale to dopiero jesienią jak ruszy emisja @totalneremontyszelagowskiej Jakby co bohaterka mnie nie poznała, czyli sukces! Uwielbiam niespodzianki - poinformowała Szelągowska na Instagramie i wrzucił zdjęcie "nowej" siebie. W komentarzach zaroiło się od pochwał za kapitalną charakteryzację. - Zostaniesz tak? - zapytała pogodynka maja Popielarska. - Oczywiście - odpisała jej Szelągowska.

