Nie żyje 16-letni syn gwiazdy disco polo! Eryk został śmiertelnie pobity w Zamościu

Dramatyczne doniesienia z Zamościa mają swoją kontynuację. Okazuje się, że śmiertelnie pobity tam 16-latek był synem gwiazdora disco polo. Chłopak został zaatakowany 28 lutego, około godz. 16:00, przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Eryk R. miał zwyczajnie przechodzić chodnikiem, kiedy zaczepiła go grupka młodzieży. Po chwili rzucili się do ataku i brutalnie go skatowali. Teraz popularny w swoim środowisku zespół Solaris ujawnia, że 16-letni Eryk to syn byłego członka grupy, Marka, uznawanego przez lokalną społeczność za gwiazdę disco polo. Serwis disco-polo.info podaje, że agresorzy, którzy zaatakowali chłopaka, zostali zatrzymani już przez policję. Wśród młodzieży był 17-letni Daniel G., któremu miano postawić zarzuty. Śledczy twierdzą, że to on miał sprowokować bójkę. Zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt.

Eryk R. śmiertelnie pobity w Zamościu. Kiedy pogrzeb? Zespół Solaris ujawnia szczegóły

Zespół Solaris opublikował na Facebooku wpis, w którym odniósł się do całej sytuacji. 16-letni Eryk R. to syn byłego członka zespołu, gwiazdora disco polo Marka R.

"Kochani... Z wielkim bólem żalem i niedowierzaniem informujemy o pogrzebie śp. Eryka. Był on synem śp. Marka, który kiedyś był członkiem zespołu SOLARIS. Składamy najszczersze kondolencje Iwonie i całej rodzinie zamordowanego bestialsko Eryka. Mamy nadzieję, że winni zostaną ukarani adekwatnie do uczynionego czynu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie", napisał zespół Solaris.

Udostępniono również klepsydrę, z której wynika, że ceremonia pogrzebowa 16-letniego Eryka odbędzie się 6 marca o godz. 11:00 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. "O czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie mama, brat, babcia, rodzina i przyjaciele", czytamy. Fani składają najbliższym Eryka wyrazy współczucia i kondolencje.

