Nie żyje Andrzej Perepeczko. Pożegnała go prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kim był Andrzej Perepeczko?

Nie żyje Andrzej Perepeczko. Jego dzieła jednak są nieśmiertelne. To on bowiem jest autorem serii "Dzika mrówcza", w której zaczytywało się kilka pokoleń polskich dzieci. Smutną informację o śmierci znakomitego pisarza podała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kim był Andrzej Perepeczko? - Wielu poznało go jako wspaniałego pisarza. Pisał wesoło, a w swoje książki wkładał całe serce. I takim go zapamiętamy. Odszedł Andrzej Perepeczko. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej, człowiek instytucja. Autor 130 fantastycznych książek i twórca jednego z najsympatyczniejszych bohaterów polskiej literatury dla dzieci i młodzieży - Marka z "Dzikiej Mrówki". Dziękujemy za wszystko Panie Andrzeju. Spoczywaj w pokoju - napisała na Instagramie Aleksandra Dulkiewicz.

Andrzej Perepeczko to był "człowiek instytucja"

Andrzej Perepeczko urodził się w 1930 roku. Był stryjecznym bratem popularnego aktora, znanego m.in. z "Janosika" i serialu "13 posterunek" Marka Perepeczki. O śmierci pisarza w bardzo wzruszającym wpisie napisało też Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. "Na wieczną wachtę odszedł dzisiaj Andrzej Perepeczko (1930 - 2023), oficer mechanik okrętowy I klasy, wychowawca kadr morskich, pisarz, człowiek instytucja. Absolwent PSM Gdynia z 1950 r. i Politechniki Gdańskiej. Przeszedł przez wszystkie szczeble morskiej kariery - od palacza do starszego mechanika. Objęty zakazem pływania, zastępczą służbę wojskową odbywał jako górnik w batalionie pracy. Wieloletni wykładowca Szkoły Morskiej, dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor WSM. Autor setki publikacji fachowych, popularnonaukowych, książek dla młodzieży. Doktor nauk humanistycznych. Wyjątkowy człowiek o renesansowym życiorysie. Żegnaj Chiefie R.I.P." - napisano w specjalnym komunikacie na Facebooku.

