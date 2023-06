Nie żyje Dariusz Kąkol z zespołu Róże Europy. Muzyk osierocił dwie córki. Znane są już szczegóły pogrzebu

Nie żyje Dariusz Kąkol z zespołu Róże Europy. Muzyk osierocił dwie córki, za chwilę miał świętować urodziny

Dariusz Kąkol urodził się 18 sierpnia 1965 roku w Piasecznie. Za dwa miesiące świętowałby kolejne urodziny. Niestety, muzyk zmarł, a o jego śmierci poinformowało Radio Wnet, gdzie pracował jako realizator dźwięku w latach 2019-2021. "Oprócz występów z Różami Europy jako perkusista, Dariusz Kąkol miał na koncie występy m.in. z Kubą Sienkiewiczem i Jerzy Mazzolem. Poza muzyką miał też inne pasje, takie jak fotografia czy biegi maratońskie. Zdobył Koronę Maratonów Polskich, a łącznie ukończył 22 takie biegi w całej Europie. Przez ponad dwa lata realizował audycje w Radiu Wnet. Dariusz Kąkol miał żonę i dwie córki" - czytamy w mediach społecznościowych rozgłośni.

Róże Europy pożegnały Dariusza Kąkola. Muzyk miał wziąć udział w jubileuszu zespołu

Na stronie zespołu Róże Europy pojawiło się wzruszające pożegnanie Dariusza Kąkola. Okazuje się, że miał on wystąpić na planowanym jubileuszu grupy.

"Dziś życie dało nam mocno w kość. Zmarł Darek Perku Kąkol. 58 lat skończyłby już za kilka tygodni. Przeklęty los. Muzyk. Realizator. Fotograf. Maratończyk. Perkusista Róż zanim ktokolwiek o nas usłyszał. Mało kto zwraca uwagę na perkusistów ale Darek był najlepszym ze wszystkich Róż. Zawsze do ludzi. Zawsze życzliwy. Zawsze znajdował dobro w awarii innych. I tak było zawsze. Zawsze empatyczny, kiedy innym brakowało w kapeli empatii. Chociaż nie grał z nami od dawna, to zawsze kibicował RE. Mieliśmy kontakt. Darek ze swoją niesamowitą miłością do wyborów innych zgłosił akces do udziału w trakcie jubileuszu 40 lecia Róż. Nie zdążyliśmy. Najgorszy poniedziałek w historii RE. Darek 🖤 Pierwszy z lewej. I taki pozostanie w naszej pamięci. Zdjęcie zrobił Pan Wiesław Ochman. Lata 80 te. Pierwotne Róże" - czytamy.

Dariusz Kąkol był jednym z założycieli zespołu Róże Europy. Rozstał się z kapelą przed nagraniem pierwszego albumu.

Pogrzeb Dariusza Kąkola. Znana jest już data

Dariusz Kąkol zmarł 12 czerwca. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę w kościele w Zalesiu Dolnym.

