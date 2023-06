Dramatyczne wieści o polskiej aktorce. Ewa Złotowska, głos Pszczółki Mai, przeszła operację mózgu. To jednak nie koniec jej problemów ze zdrowiem

Ewa Złotowska kilka lat temu wyznała, że zmaga się z chorobą neurologiczną. - To się nazywa drżenie samoistne postresowe. To wszystko mówi, jakie miałam życie - same katastrofy i kataklizmy. Ja z tym walczę, staram się. Zmienił mi się głos, bo nie trzymam przypony, wszystko dygoce we mnie. Raz jest lepiej, a raz gorzej - powiedziała w "Dzień dobry TVN" w 2021 roku.

Ewa Złotowska przeszła operację mózgu. Jak się czuje?

Z powodu choroby musiała porzucić ukochaną pracę, a codzienne czynności zaczynały sprawiać jej trudności. Dlatego zdecydowała się na operację mózgu. - Okazem zdrowia raczej nie jestem, zaliczam się jednak do walecznych osób i łatwo się nie poddaję. Na początku roku w Klinice Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego przeszłam operację mózgu, ale czuję się na tyle dobrze, że od kilku tygodni jeżdżę na próby do spektaklu "Dwie połówki pomarańczy", z którym będę podróżować po kraju - wyznała w "Twoim Imperium".

Jak sama mówi - życie brutalnie ją doświadczyło, a operacja była jedyną deską ratunku. - Od ponad 20 lat choruję na drżenie samoistne postresowe, które powoduje, że drżą mi dłonie i miewam problemy z mówieniem. Przez to porzuciłam pracę w dubbingu oraz moje ukochane aktorstwo, ale po operacji czuję się coraz lepiej. W jej trakcie, kiedy grzebano mi w głowie, była w pełni świadoma i nawet żartowałam, ale to pewnie efekt środków, które mi podano. Byłam pod okiem świetnych specjalistów, dzięki którym po raz kolejny uciekłam spod łopaty. Dwie dekady temu pod Sochaczewem cudem przeżyłam wypadek samochodowy, przeszłam trzy operacje i nie chodziłam dwa lata - dodała.

W najgorszych chwilach wsparciem są dla niej... zwierzęta.

