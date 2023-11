Nie żyje gwiazdor Polsatu i wokalista zespołu Chłopcy z Placu Broni. Jarosław Mikulski miał 52 lata

Nie żyje Jarosław Mikulski - wokalista zespołu Chłopcy z Placu Broni i uczestnik show Polsatu

O śmierci Jarosława Mikulskiego poinformował lokalny portal z Knurowa. "Po długiej chorobie zmarł Jarek Mikulski - dyplomowany trener regresingu, współautor wielu książek, knurowski celebryta oraz wokalista Chłopców z Placu Broni" - możemy przeczytać. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki programowi "Bar VIP" w którym wystąpił w 2004 roku. - Co chwilę były ukazywane i wyolbrzymiane sugestywnie nasze wady, „złe” zachowania – po to, by były jakieś kontrowersje, by program przyciągał widzów… A przecież to było oczywiste, że żaden uczestnik nie jest ideałem - wspominał po wyjściu z programu.

W programie został zauważony przez muzyków zespołu Chłopcy z Placu Broni do którego dołączył. Razem wystąpili na festiwalu w Sopocie w 2005 r.

Pogrzeb Jarosława Mikulskiego. Znamy szczegóły

Przyczyna śmierci nie została podana. Wiadomo, że pogrzeb odbędzie się w piątek 1 grudnia o godz. 10.30 w kościele pw. św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Muzyk spocznie na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja.