Nie żyje gwiazdor, którego Polacy kochali. Miał 82 lata

Zmarł Ryan O'Neal, amerykański gwiazdor znany z takich produkcji jak "Love Stroy" czy "Papierowy księżyc". Wiadomość o śmierci gwiazdora przekazał jego syn: - To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałem powiedzieć, ale zaczynamy. Mój tata odszedł dziś w spokoju, ze swoim kochającym zespołem u boku, który wspierał go i kochał tak, jak on nas - napisał w mediach społecznościowych,