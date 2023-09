i Autor: Krzysztof Kuczyk/FORUM

Wielka strata

Nie żyje kolejny aktor "Świata według Kiepskich". To już 76.

Zmarł Cezary Kussyk (+87 l.), aktor filmowy i teatralny związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu. To kolejna śmierć aktora serialu "Świat według Kiepskich" po Felicji Jagodzińskiej-Langer, która grała postać Balbiny i odeszła 17 sierpnia. Została pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Serwis zajmujący się serialem o Kiepskich wyliczył, że jest to już 76. aktor serialu, którego nie ma już z nami.