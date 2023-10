Nie żyje Maciej Krzysztyniak, legenda Opery Wrocławskiej. "Był genialnym partnerem dla wszystkich na scenie"

Okropna wiadomość nadeszła z Wrocławia. O śmierci wybitnego muzyka i aktora poinformowała "Gazeta Wyborcza". Nie żyje Maciej Krzysztyniak, który na Dolnym Śląsku był prawdziwą legendą sceny. To on kapitalnie zagrał Tewjego w musicalu "Skrzypek na dachu". W swoim dorobku miał ponad 30 głównych partii barytonowych. Wystąpił m.in. w "Manru" Ignacego Paderewskiego, "Strasznym dworze" Stanisława Moniuszki czy "Zmierzchu bogów" Richarda Wagnera. - Był jedną z najjaśniejszych gwiazd Opery Wrocławskiej. Obdarzony niezwykłą charyzmą, przepięknym głosem, cudowną muzykalnością, był genialnym partnerem dla wszystkich na scenie, wypełniał swoją postać całkowicie. Bardzo utalentowany aktor, co jest niezwykłe nawet w czasach, gdy artyści operowi przestali być "żaglowcami", dostojnie pływającymi w czasie spektaklu z jednej strony sceny na drugą. Gdy robiliśmy "Widma" we Wrocławiu, a potem w Jeleniej Górze, występował razem z aktorami dramatycznymi i błyszczał wśród nich. Zachwycał nienaganną dykcją i żarliwością. Miał też niezwykły wdzięk. Gdy wchodził na scenę, przykuwał natychmiast uwagę. Obojętnie czy to był czarny charakter jak Jagon w "Otellu", czy też toreador w "Carmen" - wspomina w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" reżyser Roberto Skolmowski.

Pogrzeb Macieja Krzysztyniaka

Maciej Krzysztyniak został także pożegnany przez kolegów ze Związku Artystów Scen Polskich. - Z wielkim smutkiem informujemy, że odszedł nasz Kolega Maciej Krzysztyniak, wieloletni Członek wrocławskiego Oddziału ZASP. Na długo zostanie w naszej pamięci jako znakomity artysta i wspaniały człowiek - czytamy w komunikacie. Muzyk występował na scenach nie tylko w Polsce. Brał udział w takich festiwalach jak Festiwal Operowy Verdiego w Roncole we Włoszech, Sommerfestspiele w Xanten czy Festiwal w Luksemburgu. Pogrzeb legendarnego artysty Opery Wrocławskiej odbędzie się 16 października o godz. 11.30 na Cmentarzu Ducha Świętego we Wrocławiu.

