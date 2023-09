Czarny wrzesień w TVP. We wtorek, 26 września, pisaliśmy o śmierci Tadeusza Olszańskiego - niezapomnianego sprawozdawcy aż sześciu igrzysk olimpijskich i korespondenta Polskiego Radia i TVP na Węgrzech. Teraz gruchnęła kolejna tragiczna wiadomość. Nie żyje Stefan Mroczkowski, wyjątkowy reżyser i autor wielu kultowych programów z lat 70. i 80. Był twórcą m.in. "Alfabetu rozrywki” czy "Kanału 5". W programach Stefana Mroczkowskiego występowały prawdziwe tuzy naszej sceny muzycznej, m.in. Violetta Villas, Eleni czy Maryla Rodowicz. Reżyser w poznańskim oddziale TVP pracował do 1995 roku. Stefan Mroczkowski miał wyjątkowo dramatyczne dzieciństwo. W czasie II wojny światowej Niemcy wymordowali mu rodzinę. Mimo to dostał się na studia polonistyczne, a w 1956 roku trafił do Polskiego Radia.

Na stronie Radia Poznań czytamy, że programy Stefana Mroczkowskiego "mimo wielkiego postępu technicznego nie zestarzały się, są bardzo dobrze przyjmowane przez widzów, co świadczy o wielkiej klasie reżysera, który potrafił stworzyć dzieła ponadczasowe". Stefan Mroczkowski miał 93 lata.

