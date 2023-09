Żałoba w Polsacie! Ukochany gwiazdor nie żyje! Zmarł w swoim domu

Rolnik szuka żony 10. Kandydat Anny startował do Kamili i Klaudii i ciężka rozmowa z alkoholikiem

Nie żyje pan Staszek z programu "Górale" emitowanym w telewizji Polsat. Tragiczną wiadomość przeczytaliśmy na profilu Polsat Play na Instagramie. - To nie jest post, który kiedykolwiek chcieliśmy napisać - tak rozpoczęli przerażająco smutny wpis administratorzy profilu. - Wczoraj krótką drogę z Gór do Nieba pokonał Staszek, jedna z najbarwniejszych i najbardziej ukochanych postaci, jakie można było spotkać nie tylko na całym Podhalu, czy w programie Górale, ale i na całym świecie - czytamy w komunikacie. Jak informuje Polsat Play, legendarny i uwielbiany przez widzów pan Staszek ostatnie chwile życia spędził u siebie w domu. - Zmarł w swoim domu, zabierając ze sobą ze świata trochę barw, dobroci i ciepła. Ale nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje pamięć o nim. Żegnaj Staszku. Nie zapomnimy Cię nigdy - napisała załoga Polsat Play.

Fani nie mogą uwierzyć w śmierć pana Staszka z programu "Górale"

Śmierć pana Staszka dotknęła wielu fanów programu "Górale" i znajomych gwiazdora Polsatu. Nie mogą oni uwierzyć w jego niespodziewane odejście. "Brak mi słów… Człowiek odkładał wizytę, która teraz wiadomo, że juz nie nadejdzie", "Wspaniały człowiek o wielkim sercu, żegnaj Panie Staszku", "Oglądam Górali i Pan Staszek był lubiany wśród znajomych. Pokój jego duszy" - czytamy w komentarzach. Pan Staszek kochał góry wielką miłością. Żył w zgodzie z naturą i porami roku. - Aby tak żyć, trzeba się urodzić w górach, albo sobie na takie życie zasłużyć - mówił gwiazdor telewizji Polsat.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia pana Staszka z programu "Górale"