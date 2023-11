Nie żyje Andrzej Gajewski. Marcin Prokop i Paulina Krupińska żegnają podporę TVN

Marcin Prokop i Paulina Krupińska przekazali straszną informację. Nie żyje Andrzej Galewski, ochroniarz i podpora telewizji TVN. Tragiczną informację przekazali w programie "Dzień dobry TVN". Prezenterzy byli bardzo poruszeni śmiercią mężczyzny, który dbał o ich bezpieczeństwo. Widać, że bardzo cenili go i jako człowieka, i jako pracownika. - Właśnie rozpoczął się pogrzeb naszego kolegi z pracy, pana Andrzeja Gajewskiego, który był tutaj naszym ochroniarzem - powiedziała smutna Paulina Krupińska. - Witał nas zawsze serdecznym uśmiechem, zawsze pomocny, zawsze przyjacielski - dodała załamana prezenterka TVN. Potem do głosu doszedł Marcin Prokop. Zwykle tryskający dobrym humorem dziennikarz, tym razem nie krył wielkiego smutku. - Zmarł na służbie, w sposób nagły. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, straciliśmy go, nie zdążywszy się z nim pożegnać. Przytulamy do serca całą rodzinę i przyjaciół pana Andrzeja. To był naprawdę fantastyczny człowiek - podkreślił prezenter.

Dziennikarz TVN wspomina Andrzeja Gajewskiego: "Równy, uczynny, pomocny gość"

O zmarłym ochroniarzu nie zapomniał także Łukasz Jedliński, który w "Dzień dobry TVN" odpowiada za przegląd prasy. Zanim przeszedł do swojego głównego zadania, w poruszający sposób pożegnał Andrzeja Gajewskiego. - Na korytarzach TVN-owskich mijaliśmy się przez kilkanaście lat. Sprawdzał nas, gdy przechodziliśmy przez bramki, wchodząc do budynku. Strzegł naszego bezpieczeństwa przez wiele, wiele lat. Inni ochroniarze, którzy go dobrze znali, mówią: równy, uczynny, pomocny gość. Łączymy się w bólu z jego bliskimi - mówił dziennikarz TVN.

