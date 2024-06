Nie żyje były mąż Superniani z TVN. Był wybitnym artystą. Miał okrutną chorobę

Roman Zawadzki nie żyje. Superniania z TVN żegna byłego męża

Roman Zawadzki nie żyje. Były mąż Superniani z TVN, czyli Doroty Zawadzkiej, zmarł po walce z ciężką chorobą. Męczyzna w przeciwieństwie do byłej zony nie był tak popularny wsród mas. Miał jednak niezwykły dorobek. Był wybitnym artystką, znakomitym wykładową i uznanym psychologiem. Z Dorotą Zawadzką rozwiódł się w 2006 roku. Mimo upływu czasu, Superniania w pięknych słowach pożegnała byłego męża, z którym ma dwóch synów. - Dziś, po bardzo długiej i okrutnej chorobie zmarł Roman Zawadzki. Miał 77 lat. Ojciec moich synów. Gdy go poznałam, był świetnym facetem. Dusza towarzystwa, dobrze wykształcony, kilka języków, lekkie pióro, światły umysł. Inteligencja i poczucie humoru - wspomina Dorota Zawadzka.

Kim był Roman Zawadzki, były mąż Superniani z TVN? Wielka kariera zawodowa

W dalszej części wpisu na Facebooku Superniania z TVN przybliża karierę zawodową byłego męża. Kim był Roman Zawadzki? - Był autorem licznych sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych teatralnych, kilka z nich wyprodukowało Polskie Radio. Pisał książki, napisał ich kilkanaście, jego felietony były ostre i dowcipne. Był psychologiem, przez lata nauczycielem akademickim na UW i w SWPS. Interesował go świat, ludzie, etologia, psychobiologia, psychologia kulturowa, psychologia twórczości, filozofia historii i kultury. Tłumaczył filmy dla dzieci, książki i sztuki. Był muzykiem i znawcą pianistyki. Jego radiowe audycje "Konfrontacje muzyczne" zawsze były wyjątkowe - czytamy we wpisie. Dalej jest nieco bardziej gorzko. - Starał się być tatą. Nie miał jednak dobrych wzorców, więc różnie mu to wychodziło. Próbował być mężem. Zostawił po sobie trzech wspaniałych młodych mężczyzn, Michaela, Pawła i Andrzeja. Dwaj z nich to nasze wspólne, najlepsze dzieło - podkreśliła Superniania. Na koniec zaznaczyła, że z Romanem Zawadzkim spędziła "wiele dobrych lat". - Niech pozostanie po nim dobre wspomnienie. Mam nadzieję, że tam gdzie jest, już nie cierpi - dodała Dorota Zawadzka.

