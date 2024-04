To ciągle w niej tkwi

Nie żyje Tomasz Wrzeszcz, legenda jastrzębskiego zespołu Skampararas specjalizującego się w muzyce reagge i ska. Smutna wiadomość pojawiła się na profilu kapeli na Facebooku. - Najbliższe koncerty już nie będą takie same. Dzisiaj zmarł Tomek Wrzeszcz, saksofonista zespołu, który był muzykiem Skampararas od samego początku. Nie możemy w to uwierzyć - czytamy we wpisie. Pod postem wzruszające słowa zamieścili także członkowie zaprzyjaźnionej grupy Sari Ska Band. - Jesteśmy w głębokim smutku, najszczersze kondolencje dla Tomka rodziny i całego zespołu - napisali muzycy. Grupa Skampararas na polskiej scenie muzycznej obecna jest od 1997 roku. Na swoim koncie ma pięć płyt studyjnych: "Jedność i zwycięstwo", "Bawcie się", "Street ska", "XX" i "United". Ostatni album wydany został w 2019 roku. Kolejny powstanie już niestety bez udziału Tomasz Wrzeszcza.

Zmarłego saksofonistę wspominał także jego kolega, który z Tomaszem Wrzeszczem znał się od lat. - Skampararas, Śląska 12, Plastelinowe Chełmy…. Próby w Metronomie… wiele, bardzo wiele imprez, koncertów. Takiego Tomka zapamiętam. Jest mi bardzo przykro i smutno. Moje kondolencje dla rodziny i zespołu. Tomek w Skampararas był od samego początku - napisał mężczyzna.

