Nie żyje znany dziennikarz! Tomasz Kubaszewski był wielką postacią na Podlasiu. Miał tylko 61 lat

- Właśnie dowiedziałem się, że zmarł Tomasz Kubaszewski. Człowiek pełen pasji i znakomity dziennikarz - wnikliwy oraz bezkompromisowy. Zaczynał swoją dziennikarską drogę jako licealista, redaktor "Ławy" - bezdebitowego pisma suwalskiej młodzieży z lat 1980-1981. Wybranej wtedy drodze pozostał wierny. To wielka strata i będzie go bardzo brakować. Odszedł za wcześnie - napisał Jarosław Schabieński na swoim profilu na Facebooku.

- Uczyliśmy się w jednej klasie w szkole podstawowej, mieszkaliśmy niedaleko, później pracowaliśmy w jednej redakcji... Rozmawialiśmy ostatnio dość często, szczególnie po zwolnieniu Tomka z radia za poglądy (wiem, kto przyłożył do tego rękę). Dzwoniłem do niego dziesięć dni temu, a dzisiaj coś mówiło mi, żeby znów zadzwonić... teraz jest to niemożliwe - napisał na Facebooku Marek Sobczak.