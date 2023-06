Niesamowite, kim jest ojciec Julii Wieniawy. To bardzo szanowana postać w pewnym środowisku. Znana aktorka odziedziczyła po nim jedną cechę

Kim jest ojciec Juli Wieniawy? To bardzo znana postać

Julia Wieniawa bardzo rzadko wypowiada się na temat swoich rodziców. Aktorka przyznała jednak kilkukrotnie, że to właśnie po rodzicach odziedziczyła zamiłowanie do sztuki i artyzmu. Rodzice Julii Wieniawy rozstali się, gdy celebrytka była jeszcze dzieckiem. Jak podaje serwis pudelek.pl podał, że mama Julii Wieniawy, czyli Marta Wieniawa-Narkiewicz zajmuje się karierą córki. Towarzyszy ona jej podczas publicznych wystąpień i wywiadów telewizyjnych. Kim jednak jest ojciec Julii Wieniawy? Jak się okazuje Konrad Wieniawa-Narkiewicz to bardzo znana postać w środowisku artystycznym. - Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu - mówiła aktorka w rozmowie z "Galą". Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest artystą plastykiem. Jak podaje pudelek.pl, ma on na swoim koncie wiele prestiżowych wyróżnień. Ukończył on Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, a 2000 roku został zwycięzcą w Wielkim Konkursie Malarskim Na Najlepszy Wizerunek Warszawy, a także zdobył nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro-Art 2014. Mężczyzna obecnie pełni funkcję nauczyciela projektowania graficznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

