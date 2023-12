Nietypowe świąteczne danie Moniki Jarosińskiej. Na Malcie to tradycja. Poznajcie timpane. Mamy przepis

Maltańska zapiekanka Moniki Jarosińskiej

Ponieważ mieszkam na Malcie, w pierwszy dzień świąt w moim domu musi być polskie jedzenie. Obowiązkowo! Ale już drugiego dnia chętnie łączymy dwie kultury – polską i maltańską. W tym roku, zwłaszcza, że to moje ostatnie święta na Malcie, na pewno przyrządzę tutejsze świąteczne danie czyli Timpanę.

Składniki:

400 g pomidorów z puszki bez skóry

300 g makaronu penne

250 g mielonego mięsa wołowego

250 g mielonego mięsa wieprzowego

100 g wędzonego boczku

100 g mrożonego ciasta francuskiego

50 g tartego parmezanu

50 g tartego sera Mozarella lub innego topliwego

3 jajka

3 łyżki oleju

1 czerwona cebula

0,5 szklanki mleka

0,5 łyżeczki tartej gałki muszkatołowej

sól

pieprz cayenne

Przygotowanie:

Makaron penne wrzucić do rondla z 2 l gotującej się lekko osolonej wody i ugotować go do miękkości. Po ugotowaniu odcedzić i przełożyć do miski.

Następnie cebulę obrać, pokroić drobno i zeszklić na rozgrzanym oleju. Do zeszklonej cebuli dodać pokrojony w drobną kostkę boczek wędzony i smażyć przez 30 sekund. Po tym czasie dodać do tego mięso mielone wołowe i wieprzowe.

Składniki wymieszać i smażyć pod przykryciem do chwili, aż mięso się zrumieni. Wtedy dodać do tego przetarte przez sito pomidory z puszki. Całość doprawić do smaku szczyptą soli, pieprzu cayenne, tartą gałką muszkatołową i zagotować na średnim ogniu, po czym ściągnąć z ognia i wymieszać z ugotowanym wcześniej makaronem w misce. Wymieszane składniki przełożyć do brytfanki.

Jajka wbić do rondla, wlać do nich mleko, wsypać tarty parmezan, ser Gouda i dobrze roztrzepać widelcem. Tą mieszaniną polać składniki w brytfance. Następnie mrożone ciasto francuskie zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i posypać nim wierzch.

Wszystko wstawić do piekarnika rozgrzanego do temp. 170 st. i piec do zrumienienia.