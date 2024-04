Agata i Piotr Rubikowie WRACAJĄ do Polski! Znamy konkretną datę! "Kupiliśmy bilety do Polski"

Agnieszka Wosińska przeżyła potworną tragedię. W 2020 zmarł mąż słynnej zakonnicy z "Klanu"

Siostra Dorota z "Klanu" przez lata była jedną z najważniejszych postaci w kultowym serialu TVP. W latach 90. część widzów myślała, że to, co dzieje się w "Klanie" to rzeczywistość, i na ulicy mówili do Agnieszki Wosińskiej... "szczęść Boże". Aktorka jednak w prawdziwym życiu oczywiście nie jest zakonnicą Dorotą. Agnieszka Wosińska wyszła za mąż za muzyka Pawła Rozwadowskiego, z którym ma 16-letniego syna Mateusza. W 2020 roku w życiu - niestety tym prawdziwym - gwiazdy serialu "Klan" wydarzyła się potworna tragedia. W październiku zmarł mąż Agnieszki Wosińskiej. Wcześniej chorował na nowotwór i zapalenie płuc. - Cóż planowaliśmy wspólną jesień życia, a dane nam było tylko szczęśliwe babie lato. Choroba zaatakowała z ukrycia. Pomyślcie o nim ciepło. Czuję, że Paweł jeszcze tutaj jest - pisała słynna zakonnica Dorota z "Klanu" w mediach społecznościowych. W rozmowie z "Rewią" z kolei zwierzyła się, że z całego serca pragnęłaby przeżyć "jeszcze raz te 284 dni" 2020 roku, gdy mogła "być blisko Pawła". - Wiem, że nigdy miłość nie umiera, a śmierć nie ma nic do gadania! - dodała poruszająco.

Tak zmieniła się Agnieszka Wosińska, czyli słynna siostra Dorota z serialu "Klan"

Agnieszka Wosińska jednak musiała dalej żyć, przede wszystkim dla syna. A że jest znakomitą aktorką, to pracę znalazła. Dorota z "Klanu" występowała m.in. w serialu "Papiery na szczęście" i w sztukach Teatru Dramatycznego. Mało tego, Agnieszka Wosińska pokazała także swój talent wokalny, występując na koncercie ku czci zdecydowanie przedwcześnie zmarłego męża. Od czasu roli zakonnicy Doroty w serialu "Klan" aktorka mocno się zmieniła. I to wiele razy! Zobacz w naszej galerii, jakie metamorfozy przez lata przeszła Agnieszka Wosińska, czyli Dorota z "Klanu". Niebywałe, że to jest ta sama osoba!

Nie przegap: Internet płonie po gorących zdjęciach Kai Paschalskiej! "Petarda". Ola Lubicz z Klanu ma już 37 lat!