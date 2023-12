Rafał Grabias wstawił rozrywający serce wpis z Gabrielem Sewerynem! "Takiego Cię pamiętam"

Policjant z TVN kaja się przed Donaldem Tuskiem! Sebastian Wątroba z W11: "Panie Premierze, to naprawdę był przypadek"

Gabriel Seweryn zmarł nagle 28 listopada w Szpitalu Powiatowym w Głogowie. Jego śmierć była bardzo zaskakująca i budząca wiele kontrowersji. 56-letni mężczyzna prowadził przed śmiercią transmisję live, na której skarżył się na ostry ból w klatce piersiowej. To nagranie przeraziło opinie publiczną. Jego odejście dla wielu wciąż jest ogromną i nieodżałowaną stratą. Jego były partner Rafał Grabias dodał ostatnio wideo, na którego widok, łzy do oczu napływają same.

Gabriel Seweryn nie żyje. Rafał Grabias dodał wzruszający film. Serce pęka

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias poznali się ponad 20 lat temu. Wspólnie występowali w programie "Królowe życia". Rafałem Grabiasem wstrząsnęła śmierć ukochanego. Rafał Grabias niedawno opublikował w sieci również krótkie wideo złożone z ich wspólnych zdjęć, to nagranie pochodzi z czasu ich związku. Na fotografiach widzimy, między innymi, jak Panowie są w czułych objęciach.

- Takiego Cię pamiętam - napisał Rafał Grabias.

