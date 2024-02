Nowe, niepokojące informacje o Beacie Tyszkiewicz! Podjęła radykalną decyzję

Beata Tyszkiewicz "ma problemy z chodzeniem, wzrokiem, jest osłabiona"

Beata Tyszkiewicz jeszcze w 2017 roku była jurorką w programie "Taniec z gwiazdami". W tym samym roku przeszła zawał serca, po którym wycofała się z życia publicznego. Niedawno jednak - ku uciesze kilku pokoleń fanów - rozmawiała z tygodnikiem "Newsweek.". - W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem. Brak aktywności zawodowej sprawia, że nie ma już wspólnych projektów, które w naturalny sposób są tematem do rozmów. Wszystkich moich przyjaciół serdecznie pozdrawiam i myślę o nich często i ciepło - powiedziała Beata Tyszkiewicz. Jej przyjaciółka Hanna Bakuła zdradziła z kolei, że legendarna aktorka "ma problemy z chodzeniem, wzrokiem, jest osłabiona, bo od wielu lat pali dwie paczki papierosów dziennie". Z kolei teraz na temat Beaty Tyszkiewicz wypowiedziała się Iwona Pavlović, z którą artystka wiele lat dzieliła jurorski stolik w "Tańcu z gwizdami".

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Beata Tyszkiewicz, która wzeszłym roku skończyła 85 lat

Iwona Pavlović przekazała informacje o Beacie Tyszkiewicz

To, co powiedziała tancerka, brzmi bardzo niepokojąco. Iwona Pavlović, podobnie jak Hanna Bakuła, ubolewa nad tym, że nie ma z Beatą Tyszkiewicz kontaktu. - Beatka nie chce się z nikim kontaktować, więc ja też nie mogę być upoważniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Nie chce mieć kontaktów i ma do tego prawo. Wiele osób ją namawiało i namawia, ale ona nie chce i musi tak zostać. Szkoda. Za Beatką bardzo tęsknie, ale to jest jej decyzja i myślę, że trzeba to uszanować - podkreśliła jurorka programu "Taniec z gwizdami" w rozmowie z portale Shownews.pl.

