Nowi prowadzący "Dzień dobry TVN" już są znani. Padły cztery znane nazwiska. Wśród nich Kinga Rusin

Nowi prowadzący "Dzień dobry TVN"

Po tym, jak z programem "Dzień dobry TVN" pożegnali się Anna Kalczyńska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer oraz Andrzej Sołtysik przez jakiś czas śniadaniówkę prowadziły trzy duety. Najpierw pojawiły się informacje, że w listopadzie dołączy do nich nowa para i już wtedy mówiono o Hubercie Urbańskim. Jak podawał jakiś czas temu portal Shownews, Hubertowi Urbańskiemu na antenie „Dzień dobry TVN” miała partnerować znana z TVN24 dziennikarka Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Jednak okazuje się, że gwiazdor "Milionerów" miał zrezygnować z posady w ostatniej chwili. W sobotę, 2 grudnia podczas programu DD TVN Paulina Krupińska i Damian Michałowski przekazali radosne wieści. Już w niedzielę, 3 grudnia widzowie poznają nowych prowadzących "Dzień dobry TVN"

Kto poprowadzi "Dzień dobry TVN"? Pojawiły się znane nazwiska, m.in. Kinga Rusin

W związku z tajemniczą zapowiedzią Krupińskiej i Michałowskiego, w mediach pojawiły się spekulację, kogo zobaczymy w roli prowadzących "Dzień dobry TVN". - Po wielu miesiącach starań nasza rodzina się powiększa. Nie zaskoczę cię, ale zaskoczymy naszych widzów, bo oni na tę nowinę również czekają - mówiła prezenterka. - Karuzela z nazwiskami nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" była rozkręcona przez bardzo długi czas. Na tę karuzelę zostało wsadzonych bardzo dużo nazwisk, ale ta karuzela w końcu się zatrzymała. Mamy to, panie i panowie. Mamy nazwiska nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" - dodał Michałowski. Kogo zobaczą widzowie śniadaniówki? Serwis Shownews donosi o możliwym powrocie dawnych gwiazd. - Stacja chce wrócić do starych, sprawdzonych twarzy. Będzie kuszenie Kingi Rusin, być może Marcina Mellera, pod uwagę brany jest również Piotr Kraśko. Do powrotu będą chcieli przekonać też Magdę Mołek, ale to będzie ciężkie. Nowa gwardia się nie sprawdza – twierdzi źródło Shownews.