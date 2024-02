Nowy sezon "Love Island. Wyspa Miłości"! Wiemy, kiedy startuje. Zmiany w programie i nowości

Mąż Omeny Mensah w szpitalu! Jak czuje się Rafał Brzoska? Żona ściska go za rękę. Pilne oświadczenie

Program "Love Island. Wyspa Miłości" w TV4 to randkowe reality show, rozgrywające się w rajskiej scenerii hiszpańskiego Costa del Sol, z Karoliną Gilon w roli prowadzącej. Przez sześć tygodni śledzimy perypetie pięknych, młodych i spragnionych miłości singli oraz singielek, kibicując rodzącym się na wyspie uczuciom i relacjom oraz miłosnej rywalizacji. Teraz lubiany przez widzów program powraca z kolejnym, dziewiątym sezonem. Love Island 9 w Polsce będzie miało także nową godzinę emisji. Okazuje się, że show powróci już 4 marca o godzinie 22:00 w TV4. Będą zmiany i nowości. - Nowi, atrakcyjni single i singielki, nowe perypetie miłosne, nowe historie, nowe przyjaźnie zagoszczą już niebawem w nowej, hiszpańskiej willi. To wszystko czeka na widzów w dziewiątym sezonie "Love Island. Wyspa Miłości" - czytamy w zapowiedzi. Jak zawsze widzowie będą mogli śledzić miłosne zmagania uczestników już od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 22:00.

Love Island 8. Kto wygrał poprzednią edycję show?

Finał ósmej edycji Love Island odbywał się w Polsce w połowie października 2023. Wówczas ostatni odcinek, standardowo, oznaczał ujawnienie wyników głosowania widzów. Pierwsze miejsce zdobyli Laura oraz Armin. Tuż za nimi za podium znaleźli się Jaqueline i Bartek, a na trzecim miejscu: Karolina i Rafał. Stawkę zamykali Oliwia i Adam. Kto zwycięży w Love Island 9? Jacy będą uczestnicy 9. edycji show? Wszystkiego dowiemy się już wkrótce.