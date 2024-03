Odpicowany Rutkowski weźmie drugi ślub z tą samą żoną. Będzie miała "Krzysztofa" na włosach

Krzysztof Rutkowski i Maja Plich szykują się do kolejnego ślubu. Para zakochanych już raz powiedziała sobie "tak", w 2019 roku, ale jedynie przy urzędnikach. Teraz zamierzają wziąć ślub po raz drugi - w kościele. Czy to dlatego Rutkowski ostatnio się "odpicował"? Niewykluczone. Tymczasem na jaw wychodzą szczegóły uroczystości. Okazuje się, że Maja Plich będzie miała "Krzysztofa" na włosach. O co chodzi? Sprawdźcie poniżej.