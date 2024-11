Okropny wypadek gwiazdy rocka. Tomasz Lipiński od razu trafił pod nóż. "Potworny ból, powiem wam". Mamy zdjęcia!

Tomasz Lipiński to ikona polskiego rocka. Wokalista i gitarzysta założył takie zespoły jak Brygada Kryzys czy Tilt. Nadal jest bardzo aktywny zawodowo. No, może nie w ostatnich dniach... Artysta uległ bowiem wypadkowi podczas jesiennej przejażdżki na rowerze. Do zdarzenia doszło w Sopocie.

Tomasz Lipiński miał poważny wypadek na rowerze. Przeszedł operację

Trochę zbutwiałych, śliskich liści, nierówna droga, rower i w całkowicie banalnej sytuacji złamałem sobie kość udową w biodrze. W związku z tym czekam na operację. Dzisiaj będę operowany. Będą mi tę kość zespalać

- przekazał muzyk na pośrednictwem Facebooka. Musiał bowiem odwołać swój zapowiadany od dawna występ z zespołem T.Love.

- Potworny ból, powiem wam - powiedział Tomasz Lipiński ze szpitalnego łóżka.

Po artystę przyjechała karetka pogotowia. Położono go na noszach, a na twarzy Lipińskiego malowało się cierpienie. Rower, który do tanich nie należy, został przez medyków zabezpieczony - przypięli go do słupa nieopodal.

Jak się dowiedzieliśmy, gwiazdor jest już po operacji. Wszystko poszło zgodnie z planem.

Dziękuję bardzo za wszystkie dobre słowa. Operacja zespolenia kości udowej udana. Nie jestem w gipsie, jutro zaczynam półroczną rehabilitację, a we wtorek już będę w domu. Uważajcie na śliskie liście!

- przekazał fanom Tomasz Lipiński.

