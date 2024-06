Okrutnie smutne szczegóły pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki. Wyszło na jaw, co z rodziną

"Jest to dom jednorodzinny"

Marzena Kipiel-Sztuka umarła nagle 9 czerwca 2024 roku. Okazało się, że były osoby, które wiedziały, że lada moment aktorka umrze, ostatnie dni spędziła już w hospicjum. Tam też gwiazda "Świata według Kiepskich" zostawiła przyjaciółce szczegóły, jak ma wyglądać jej pogrzeb. To bardzo smutna historia.

Kipiel-Sztuka zostanie pochowana w rodzinnym mieście

Marzena Kipiel-Sztuka spocznie w rodzinnej Legnicy. - Dzisiaj są załatwiane te wszystkie formalności, ponieważ nie umarła w Legnicy. (…) W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, na którym cmentarzu i kiedy – powiedziała Renata Pałys, aktorka, scenarzystka i najbliższa przyjaciółka zmarłej aktorki portalowi JastrząbPost.

Pałys zdradziła także, kto zajmie się pochówkiem Kipiel-Sztuki. Okazuje się, że nie będzie to rodzina wielkiej gwiazdy polskiej telewizji. Pomimo czterech małżeństw na koniec życia nie został serialowej Halince Kiepskiej nikt bliski.

Halince Kiepskiej została tylko ta rodzina

- Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystkich załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej - zdradziła Pałys.

Tak na jaw wyszło, że Halinkę z Kiepskich pochowają... Kiepscy oraz ich sąsiedzi i koledzy. Serialowa rodzina mocno oberwała w ostatnich latach, bo na tamten świat przeniosło się aż 81 osób z grona twórców wielkiego serialowego hitu. Andrzej Grabowski wyznał, że czasem ciężko było na planie.

Kiepscy razem aż do końca

- Z Marzeną pracowało mi się raz lepiej, raz gorzej - jak to zwykle bywa na planie. Nie ma zasady, że na planie jest tylko źle, albo tylko dobrze. Tak samo jest w przypadku ludzi - człowiek nie jest tylko dobry, albo tylko zły. Raz bywa dobry, a raz zły. Podobnie ja, jak i wszyscy. Raz na planie z Marzeną było świetnie, raz było fantastycznie, raz było gorzej, raz się kłóciliśmy o coś tam, częściej się ze sobą zgadzaliśmy. Normalna praca jak wszędzie - jak w biurze, jak w kopalni... - wyznał Pudelkowi Grabowski.

Ale jak widać, wszyscy z ekipy Kiepskich, trzymają się razem i są gotowi na wszystko, co należy do rodziny. I nie zawiodą ostatniej woli żony Ferdynanda. Życie dopisało bardzo smutne, ale i piękne zakończenie serialu "Świat według Kiepskich".

