Olśniewająca Ewa Wachowicz skradła show na gali Miss Polski. Wszyscy patrzyli tylko na jedno

Ewa Wachowicz "pozamiatała" na wyborach Miss

Ewa Wachowicz jest słynną Miss Polonia i 3. Wicemiss World z 1992 roku. I choć w międzyczasie piękność stała się znaną dziennikarką, producentką programów telewizyjnych, mistrzynią gotowania i prezenterką, można śmiało powiedzieć, że nadal mogłaby brać udział w podobnych konkursach. Tym razem mogliśmy zobaczyć byłą miss aż na dwóch galach: Miss Polski i Miss Supranational. Na której wyglądała ładniej, oceńcie sami w naszej galerii zdjęć.

Wachowicz jak nastolatka

Dziś piękna Wachowicz sama zasiada w jury konkursów miss i wraz z innymi ekspertami wybiera laureatki. Na wyborach Miss Polski Wachowicz dała się sfotografować ze tegoroczną zwyciężczynią, Kasandrą Zawal, także dziennikarką. Gdyby nie szarfa i korona Miss Polski, trudno byłoby ocenić, patrząc na to zdjęcie, która z nich wygrała konkurs. Wachowicz w zielonej sukni z ogromnym dekoltem i krótkim rękawkiem, ozdobionym dziewczęcą falbanką, wyglądała jak nastolatka!

Za to na gali Miss Supranational Wachowicz postawiła na bardziej klasyczną elegancję. Jedynym "wybrykiem" w jej stroju jest mocno przyciągający uwagę kolor fuksji. Ale i tak wszyscy patrzą na kobiecie krągłości gwiazdy, które podkreśla krój długiej sukienki. Wachowicz wygląda w tym stroju "jak milion dolarów", a duży dekolt uwydatnia jej obłędny biust. W tych wyborach Ewa Wachowicz założyła koronę nowej królowej.

"I tak przy Pani Ewie wszystkie bledną"

Fani Wachowicz w swoich komentarzach na jej profilu na Instagramie nie mają wątpliwości - to wciąż ona jest najpiękniejsza.

- Te wszytkie młode dziewczyny przy Pani wymiękają!

- Ależ PIĘKNIE WYGLĄDASZ EWUNIU 😍😍😍

- Uwielbiamy ❤️ cudowna ❤️

- I tak przy Pani Ewie wszystkie bledną 🔥❤️

- Muszę przyznać, bo brałem udział w ankiecie, że dokonałem :-) słusznego wyboru - w 💚zieleni wyglądała Pani przepięknie. Myślę, że gdyby Pani teraz znowu startowała w konkursie piękności, to znów by go Pani wygrała 😊

- Ewa... wieczna Miss. 👑👑👑

- Najbardziej urocza i najbardziej kobieca kobieta w Polsce i na świecie ❤️😍

- Super 🥰 a ta sukienka tylko podkreśla Pani urodę 😍 Pozdrawiam cieplutko 🥰

Miss Supranationa została reprezentantka Indonezji, Harashta Haifa Zahra. Oba konkursy, Miss Polski i międzynarodowy odbywały się w Nowym Sączu, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego i były transmitowane przez Polsat.

Sonda Podoba Ci się styl Ewy Wachowicz? Tak, uwielbiam go! Nie wiem, styl jak styl Nie, totalnie nie moja bajka