Donald Trump tworzy szczęśliwe małżeństwo z Melanią Trump już od ponad 20 lat. Kontrowersyjny polityk, kiedy poznał ukochaną, jeszcze nie myślał nawet o tym, że kiedykolwiek zostanie Prezydentem USA. Ona z kolei była wziętą modelką, która nie przypuszczała, że zostanie Pierwszą Damą. Oto jak się poznali.

Historia miłości Donalda i Melanii Trump

Do pierwszego spotkania Donalda i Melanii doszło w 1998 roku w Nowym Jorku. To właśnie wtedy w tym czasie w najlepsze trwał Fashion Week, w którym Melania brała udział - wtedy jeszcze znana jako Knauss. Trump był już popularny - odnosił sukcesy jako wzięty biznesmen. Chociaż znany mężczyzna przyszedł do Kit Kat Club z inną kobietą, to jednak Melania wpadła mu w oko. Bez wzajemności. Melania nie była zainteresowana zalotami Trumpa. Modelka zauważyła jednak, że Trump jest bardzo zmotywowany do tego, aby poderwać. W końcu uległa.

Na początku znajomości nie było im jednak zbyt łatwo. Melania pracowała w Paryżu i Nowym Jorku - częste loty utrudniały im spotkania. Z kolei Donald zajęty był swoimi biznesami. Dopiero w 1999 roku piękna modelka zaczęła pojawiać się na ściankach u boku znanego milionera.

Po pięciu latach związku Donald postanowił oświadczyć się Melanii. W 2004 roku wręczył jej pierścionek warty około 1,5 miliona dolarów. Ślub Melanii i Donalda odbył się 22 stycznia 2005 roku w Palm Beach na Florydzie. Piękna panna młoda miała na sobie suknię ślubną od Diora wartą około 200 tysięcy dolarów. Na imprezie obecny był Bill Clinton i jego żona. Melania i Donald Trump mają syna o imieniu Barron William Trump. Chłopak urodził się 20 marca 2006 roku.

