Osoby LGBT w polskiej edycji "Rolnik szuka żony"?! "Zapraszamy, miłość nie wyklucza"

Program "Rolnik szuka żony" od 9 lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich telewidzów. Program został stworzony w oparciu o holenderski format "Boer zoekt Vrouw" i jego zadanie było znalezienie partnerki lub partnera samotnym rolnikom i rolniczkom. Dzięki programowi już kilkanaście par znalazło swoje drugie połówki, z którymi są do dziś. Do teraz w polskiej edycji programu nie doszło do sytuacji, gdzie wśród uczestników była osoba o innej orientacji. Ostatni wpis na profilu programu rozwiał wątpliwości! Osoby LGBT również są mile widziane w programie!

Osoby LGBT w "Rolnik szuka żony"!? Sensacyjne informacje

W programie przez 10. edycji wiele rolników i rolniczek znalazło swoją drugą połówkę. Przez lata zastanawiano się, dlaczego w polskiej edycji nie było rolnika lub rolniczki LGBT. Jak się teraz okazało, do programu zgłosić się mogą również rolnicy i rolniczki o nieheteronormatywnej orientacji. Ostatni wpis na Instagramowym profilu "Rolnik szuka żony" rozwiewa wszelkie wątpliwości. Podczas popularnej sesji pytań i odpowiedzi Q&A, padło pytanie, czy w programie mogą wystąpić osoby LGBT. Odpowiedź jest jasna. Osoby LGBT jak najbardziej mogą wystąpić w programie.

- Zapraszamy, miłość nie wyklucza - czytamy na Instastories programu.

