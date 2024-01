Palikot i Gessler: kolejne starcie

Jest zwrot akcji w sprawie skandalicznego nagrania z Magdą Gessler! Po kilku dniach od publikacji Janusz Palikot postanowił skasować je ze swojego Twittera. Poczekał aż każdy chętny je zobaczy, wszystkie redakcji dokładnie je opiszą, zapiszą i miał pewność, że szum medialnych wokół niego nie ucichnie, a następnie "uszanował prośbę Magdy". Miło z jego strony, prawda?

Nowe nagranie Palikota!"Czy Magda Gessler pije? Moim zdaniem..."

"CZY MAGDA PIJE? Poprzedni film usunąłem na prośbę Magdy, ale w tym odpowiadam na często zadawane pytanie… Zapraszam do PREORDERu mojej książki „Kulisy Biznes-Show, czyli jak wydałem 220 mln" - napisał Palikot na Twitterze i wrzucił... kolejną reklamę alkoholu. Zaprezentował się w jedwabnym (?), kobaltowym szlafroczku i przy stole zastawionym w całości butelkami alkoholu. Jak widać - prawo o zakazie reklamy alkoholu ma za nic.

Na nagraniu Palikot opowiada:

"Czy Magda Gessler pije? Moim zdaniem nie. Zdarzyło jej się wprawdzie w zeszłym roku przyjść około 23:30 do Młodej Polski, restauracji we Wrocławiu, Beaty i Tomka, zamówić trzy schabowe i trzy litry piwa, zjeść to i wypić. Ale to akurat jest moim zdaniem niezbity dowód na to, że ona z alkoholem nie przesadza, bo jednak to było piwo a nie wódka. Tę historię i całą masę innych historii przeczytacie państwo w mojej nowej książce..."

