Z pozoru wygląda to jak spotkanie dwóch starych znajomych, którzy umówili się w restauracji, by spędzić miło czas. W pewnym momencie Magda Gessler prezentując opakowanie z alkoholem, pokazuje swoje mniej znane oblicze: „Wygląda jak duży k***s, który zawsze sterczy! Więc po wódce TAK, proszę państwa (sterczy - przy red.), TAK, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, bo był nieśmiały czy coś takiego, to po tej wódce TAK jest bohater, i nie trzeba tych środków, co to tam czarują, czarują w internecie. NIEEE!” - słyszymy w nagraniu.

Dalej jest tylko gorzej. Obsceniczne gesty restauratorki wzbudzają niesmak. „Robię l**kę Palikotowi, k**wa. Nie jemu na jawie, ale jego kartonowi, k**wa, czyli rodzaj, powiedziałabym, protezy" – nawijała dalej.

Magda Gessler ofiarą Janusza Palikota?! Poznaliśmy kulisy skandalicznego nagrania. Powstało DWA LATA temu!

Co na to słynna gospodyni „Kuchennych rewolucji”? Restauratorka nie zdecydowała się skomentować sprawy. Z samym Palikotem natomiast nie ma kontaktu od ponad roku. - Palikot wyciągnął prywatne nagranie i opublikował, by wypromować swoją książkę. Magda czuła się przy nim swobodnie, bo przyjaźnili się ponad 20 lat. Nigdy by jej nie przyszło do głowy, że wideo zostanie opublikowane i wykorzystane w taki sposób. Sprawa wchodzi na tory prawne - mówi nam osoba z jej otoczenia.

Według naszej wiedzy nagranie z Gessler ma już blisko dwa lata, a fakt, że teraz ujrzało światło dzienne, ma związek z promocją książki byłego polityka, w której obnaża polski show-biznes. Pozycja reklamowana jest hasłami: „Jak jest z homoseksualizmem Kuby Wojewódzkiego? Czy Magda Gessler ma problem z alkoholem? Dlaczego Szymon Hołownia zarabiał u Palikota więcej niż jako marszałek Sejmu?”.

I JAK TU JEJ NIE KOCHAĆ? Po więcej historii zapraszam po zakup PREORDER mojej książki „Kulisy Biznes-Show, czyli jak wydałem 220 mln” 👉🏻 https://t.co/oSs0dRQpsz 👈🏻📚Preorder w cenie 45,99 zł tylko do 30.01. jest też opcja zamówienia książki z moim podpisem! ✍🏻 pic.twitter.com/IrBt7PTaqz— Palikot Janusz (@Palikot_Janusz) January 17, 2024