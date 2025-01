Paris Hilton, Mel Gibson i wiele innych gwiazd straciło swoje domy. Wille byly warte miliony

Pożary w Kalifornii zniszczyły setki domów, zabijając 24 osoby i pozostawiając tysiące bez dachu nad głową. Wśród poszkodowanych znalazło się wiele znanych postaci, takich jak Mel Gibson czy Paris Hilton.

Mel Gibson, gwiazdor filmów takich jak "Waleczne serce" czy "Niezniszczalni", opowiedział o swojej stracie w rozmowie z mediami.

Gibson dowiedział się o tragedii podczas pracy nad podcastem Rogana.

Kiedy wróciłem do domu, oczywiście nie było go tam. Pomyślałem, cóż, przynajmniej nie mam już tych irytujących problemów z hydrauliką – powiedział z uśmiechem przez łzy.

Swoje emocje podzieliła również celebrytka i dziedziczka fortuny hotelowej, Paris Hilton.

Stoję tutaj, w miejscu, które kiedyś było naszym domem, i ból jest nie do opisania. Widzieć to wszystko sprowadzone do popiołów… to ból, którego nie da się wyrazić słowami – napisała na swoich profilach w mediach społecznościowych.