Paris Hilton została mamą! Dziedziczce fortuny pomógł "magik z Beverly Hills"

Świat w szoku po tym, co w swoich mediach społecznościowych opublikowała Paris Hilton (41 l.) Celebrytka znana między innymi z incydentów z narkotykami i prowadzeniem auta po alkoholu, a także z sekstaśmy "1 Night in Paris", została matką. Na Instagramie pokazała zdjęcie, na którym widać jak ściska maleńką dłoń, i napisała: "Kochamy Cię bardziej, niż da się to opisać".

Paris Hilton ma dziecko. Pomógł "magik z Beverly Hills"

Synek gwiazdy i jej męża, przedsiębiorcy Cartera Reuma (41 l.), z którym przed rokiem wzięła ślub, przyszedł na świat za pośrednictwem surogatki, a najlepszego lekarza, dr. Andy'ego Huanga, "magika z Beverly Hills", który specjalizuje się w zapłodnieniach in vitro, poleciła jej przyjaciółka, Kim Kardashian, która w ten sam sposób powitała na świecie troje z czwórki swoich dzieci z Kanye Westem. Dla dziedziczki fortuny Hiltonów chłopczyk jest pierwszym dzieckiem. Jej mąż natomiast ma już 10-letnią córkę, z którą widział się… raz.

Paris Hilton" "Marzyłam, by zostać matką"

"Bycie matką zawsze było moim marzeniem i jestem bardzo szczęśliwa, że ​​Carter i ja się odnaleźliśmy. Jesteśmy bardzo podekscytowani założeniem naszej rodziny, a nasze serca eksplodują miłością do naszego małego chłopca" - powiedziała w oficjalnym oświadczeniu dla magazynu "People". Paris Hilton jest prawnuczką Conrada Hiltona, założyciela jednej z najbardziej znanych na świecie sieci hoteli.

