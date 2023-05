Wygląda jak pastylka?

Partner Ewy Demarczyk krytykuje jej nowy grób: Zawstydzająca pomyłka

mga 8:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ewa Demarczyk (+79 l.) umierając nie zostawiła testamentu, przez co jej wieloletni partner, Paweł Rynkiewicz, nie ma praw do jej grobu. Ten pozostał w gestii jej siostry, z którą artystka nie utrzymywała bliskich relacji. To właśnie ona zorganizowała zbiórkę na pomnik cmentarny Ewy Demarczyk. Rynkiewicz mocno to krytykuje