Paulina Krupińska faworyzowana w Azja Express? Ostatnia na mecie, ale zostaje w programie

Paulina Krupińska jest prezenterką stacji TVN Style. Zazwyczaj cieszy się sympatią widzów, którzy żywo interesują się zarówno jej życiem zawodowym, jak i prywatnym. Gwiazda jest bowiem żoną muzyka Sebastiana Karpiela-Bułecki. Od kilku lat tworzą zgraną parę, mają dwoje dzieci. Tym razem jednak internauci nie szczędzili Paulinie złośliwych komentarzy. A poszło o program "Azja Express".

Krupińska ostatnia na mecie, ale zostaje w programie. Internauci węszą ustawkę

Paulina Krupińska bierze udział w wyścigu po Azji w parze z Izabelą Połeć. W ostatnim odcinku pary zostały zrotowane i Paulina ścigała się w parze z Bartoszem kochankiem. Niestety do mety dotarła ostatnia, co oznaczało, że wraz ze swoją stała programową partnerka powinny odpaść z wyścigu. Uratowała je czarna koperta. To rozwiązanie nie spodobało się widza. Wielu z nich twierdzi, że to nie było sprawiedliwe rozwiązanie. Sugerowali wręcz, że koperty zawsze dziwnym trafem przypadają przyjaciołom prowadzącej, Darii Ładochy. Ta nie pozostawiła pomówień bez odpowiedzi: - Serio? Zaraz będzie, że ja ustalam, kto wygra.

