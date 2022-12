Paulina Krupińska miała wypadek. Jak się teraz czuje?

Melanie C. jednak nie przyjedzie do Zakopanego ?

Paulina Krupińska uwielbia przedświąteczną atmosferę. Co prawda, jak sama mówi, na wigilię i święta przyjeżdża na gotowe do swojej mamy, a później jedzie do góralskiej rodziny swojego męża Sebastiana Karpiela-Bułecki. Jeszcze w wigilijny poranek celebrytka prowadziła "Dzień Dobry TVN", ale później skupiła się już wyłącznie na rodzinie. Trzeba przyznać, że spędziła ona święta iście bajkowej scenerii. W domu u podnóża Tatr jeszcze mocniej można odczuć tę wyjątkową atmosferę. Zachwycona Paulina pochwaliła się tym, jaki ma widok z okna. "Ruszacie się trochę czy kolejna porcja sałatki jarzynowej wyładowała na Waszym talerzu?", napisała na Instagramie.

Paulina Krupińska miała wypadek

Niestety ta świąteczna sielanka została brutalnie przerwana. Paulina Krupińska zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym leży na kanapie z uniesioną nogą, a na kolanie trzyma duży okład. Do tego opublikowała ostrzeżenie dla swoich fanów:

"Uważajcie na lód!"

Można się zatem domyślać, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" wywróciła się na lodzie, tak niefortunnie, że zbiła sobie kolano. Miejmy nadzieję, że to tylko niegroźne stłuczenie, a nie nic poważniejszego.