Paulina Rzeźniczak o akceptacji swojego ciała w ciąży: "Lubię siebie w takiej wersji"

Moje ciało w ciąży bardzo się zmieniło, nie ukrywam, że bałam się tego, ale powiem Wam, że lubię siebie w takiej wersji też. Oczywiście po ciąży będę chciała wrócić do swojej poprzedniej figury, ale to co chciałam przekazać jako moje odczucia - zawsze dobrze wyglądamy jeśli sami ze sobą się dobrze czujemy. Możemy ważyć 49 i 75 kg i to nie ma znaczenia jeśli tylko stojąc przed lustrem jesteśmy z siebie zadowoleni" - napisała Paulina pod postem na Instagramie.