Paulina Smaszcz podjęła pewne radykalne kroki. Mówi o zabiegu i zdradza, co robi, by polepszyć jakość swojego życia!

Ostatnimi czasy wszyscy dążą do tego, by osiągnąć tzw. life balance, czyli tak zarządzać swoim życiem, by praca go nie dominowała i by mieć czas na pasje i wypoczynek. Życiowej stabilizacji zapragnęła również Paulina Smaszcz, która ostatnimi czasy zmagała się z problemami zdrowotnymi oraz była bohaterką wielu medialnych afer. Teraz dziennikarka postanowiła zadbać o swoje zdrowie. Dochodzi do siebie we Włoszech, a w terapii pomagają jej najbliżsi. Spędza czas z synami oraz wnuczką, a także na wszelkich aktywnościach i korzysta z dóbr medycyny. „Krok za krokiem, mimo przejść i wątpliwości, nawyki zmieniają moje życie… Przychodzi refleksja „znowu o sobie zapomniałam” W takim razie odwracamy piramidę i to co było na dole, znajduje się teraz na szczycie. Najlepsze daję sobie! Codzienna aktywność... Dobrana indywidualnie na podstawie wyników badań dieta. Teraz próbujemy śródziemnomorskiej, by odbudować się po zabiegu operacyjnym. Brak uzależnień( papierosy, alkohol, opioidy) Czasem ciężko w towarzystwie gdy dopisuje humor, ale warto odmówić. Regularność i efektywność snu. Tu pomaga mi wyciszenie poprzez pilates…Radzenie sobie ze stresem, smutkiem depresją… Pomaga mi specjalistyczna opieka i leczenie, szczere, zabawne, czasem wzruszające rozmowy z synami, uśmiech mojej wnuczki, rozmowy z mamą, pogaduchy z przyjaciółmi, przytulanie psiaków i edukacja: zostałam ACCESS BARS PRACTIONER’em” – opisuje Paulina na swoim Instagramie, zdradzając przy okazji swoje ambitne plany na przyszłość. Celebrytka uczy się także języka włoskiego.

Smaszcz OTWARCIE o CHOROBIE. Nie było przy niej rodziny