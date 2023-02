Paulina Smaszcz szokująco o tym, czego życzy DZIECIOM Cichopek i Kurzajewskiego! Aż nam odebrało mowę

Murański był o to proszony przez Buczkowskiego. Serialowy ojciec z "Lombardu" ujawnia! "To był bardzo zdolny dzieciak"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu, a do mediów dociera coraz więcej szczegółów ceremonii. Zgodnie z doniesieniami Świata Gwiazd para złoży sobie przysięgę małżeńską jeszcze tego lata. Zakochani mają pobrać się w słonecznej Grecji na malowniczej i przepięknej wyspie Leros. Co ciekawe, to ulubiona wyspa byłej żony prezentera - Pauliny Smaszcz, która całkiem często chwali się zdjęciami właśnie z tego miejsca. Wielce prawdopodobne jest zatem, że "kobieta petarda" będzie wypoczywać tam również w nadchodzące wakacje.

Portal skontaktował się z Pauliną, by dowiedzieć się, co myśli o kolejnych zaślubinach Macieja Kurzajewskiego. Smaszcz, która pod koniec stycznia publicznie złożyła Maćkowi życzenia z okazji 50. urodzin i wbiła przy tym szpilę, również tym razem nie mogła się powstrzymać.

"Kobieta petarda" zaczęła od gratulacji dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

– Bardzo się cieszę. Życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy, bo jak on będzie szczęśliwy, to jego dzieci też będą – powiedziała.

Dalej było jeszcze mocniej, bo Paulina nie omieszkała dodać życzeń dla przyszłych dzieci Kurzajewskiego i Cichopek. Smaszcz życzy im, by Maciej był dla nich lepszym ojcem, niż jest dla swoich synów z pierwszego małżeństwa.

