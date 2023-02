Wszystko widać na zdjęciu

Katarzyna Cichopek szykuje się do ślubu. Zdradził ją jeden szczegół

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu niemal każdej kobiety. Katarzyna Cichopek (41 l.) już przygotowuje się do tego magicznego dnia. Gospodyni „Pytania na śniadanie” trenuje, zdrowo się odżywia i efekty widać gołym okiem. Z dnia na dzień chudnie. Nawet palce jej wyszczuplały. Żeby nie zgubić pierścionka w śniegu, przełożyła go z palca serdecznego na środkowy. Musicie to zobaczyć.