Paulina Smaszcz wrzuciła stare zdjęcie z Krzysztofem Ibiszem. Zdradziła, jaką przestrogę wtedy dostała: „Zeżrą Ciebie”

Paulina Smaszcz publikuje zdjęcie sprzed 30 lat. Na scenie obok niej młody Krzysztof Ibisz

Opublikowane przez Paulinę Smaszcz zdjęcie zostało zrobione podczas XXX Jubileuszowego Festiwalu w Sopocie w 1992 roku. Fotografia przedstawia niemal niezmienną Magdę Mikołajczak, jeszcze młodszego niż dziś Krzysztofa Ibisza oraz samą Paulinę. Była żona Maciejka Kurzajewskiego jest niemal nie do rozpoznania w długich, rudych włosach. Jak wspomina miała wtedy 19 lat, studiowała polonistykę i pracowała jako modelka. Wejście do świata show-biznesu umożliwili jej Małgorzata Potocka i Grzegorz Ciechowski, którzy przyjęli ją pod swój dach i wszystkiego "wyuczyli".

19-letnia Smaszcz dostała mocną radę od Niny Terentiew. Nie od razu ją zrozumiała

Kobieta petarda wpomina też, ze była wtedy niezwykle zestresowana i oszołomiona. Wchodziła wtedy w świat, którego zupełnie nie znała. Usłyszała wtedy ostrzeżenie-radę, której udzieliła jej Nina Terentiew, a której początkowo nie rozumiała. Tak je dziś przytacza: "Pamiętam do dziś słowa pani Niny Terentiew, kiedy zobaczyła, że na tych chudych, drżących nóżkach wchodzę po schodach Opery Leśnej, przerażona ogromem międzynarodowych artystów, znanych telewizyjnych twarzy, ikon polskiej muzyki, dociekliwych dziennikarzy i biegających ekip realizacyjnych. „Dziecko, jak się boisz i nie będziesz umiała walczyć w dżungli, to k… po prostu do niej nie wchodź. Zeżrą Ciebie, a potem nie będziesz w niebycie, tylko odbycie” Jako 19-latka rozpoczynająca pracę w tv nic z tego nie rozumiałam" - wspomina Smaszcz. Po czym dodaje, że dopiero po jakimś czasie zrozumiała, co miała na myśli ówczesna dyrektor programowa TVP2. "Dopiero z czasem zaczęłam przyswajać gdzie się znalazłam i jak bardzo mnie to wszystko przerasta pod względem gierek, nepotyzmu, niekompetencji, układów, donosicielstwa, rywalizacji itd" - wspomina celebrytka.