Paulla, a właściwie Paulina Ignasiak, niegdyś podbijała listy przebojów w Polsce. Jej utwór "Od dziś" puszczany był niemal na każdej imprezie. Właściwie od początku kariery głos Paulli był porównywany do Edyty Górniak, z uwagi na bardzo podobną barwę, choć skalę - rzecz jasna - Górniak ma znacznie bardziej rozbudowaną. Niedawno Paulla pojawiła się we Władysławowie, gdzie dała koncert dla tłumów na widowni. Nie dość, że zaskoczyła swoim wyglądem, który nie przypomina wizerunku piosenkarki sprzed lat, to w dodatku zdaje się, jakby jej barwa głosu uległa całkowitej przemianie. Nie wiadomo, czy to jakaś choroba gardła, czy może po prostu nie najlepszy dzień, ale Paulla gubi dźwięki i momentami strasznie fałszuje, co nie umknęło publiczności oraz ludziom w mediach społecznościowych. Nawet sama Górniak zabrała głos!

Paulla wyszła na scenę i ludzi aż zamurowało. Jak ona wygląda?! I jeszcze ten głos! Nawet Edyta Górniak zareagowała

Paulla we Władysławowie zaśpiewała między innymi utwór "I need a hero" i, cóż, nie wyszło to zbyt dobrze. W mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiło się nagranie z występu, a ludzie nie zostawiają na artystce suchej nitki.

- Czyli tak śpiewa Paulla, gdy nie naśladuje Edyty Górniak? - zastanawia się Adrian Nychnerewicz, dziennikarz "Super Expressu". - Edyta, a Ty umiesz tak? - dopytał Górniak. I doczekał się odpowiedzi. - Nie wiem, ale jak wrócę z wakacji to mogę poćwiczyć w sumie... - odpisała Edyta Górniak na Instagramie.

Nagranie podbija sieć. Oceńcie sami.

